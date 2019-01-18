В районе Софиевки и Белого обнаружены гаубицы и танки

18.01.2019 19:59

Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещают в населенных пунктах гаубицы, танки и другое тяжелое вооружение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе, «Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в ееподконтрольных правительству районах, 16 января СММ зафиксировала: 1 зенитный ракетный комплекс (9K35 «Стрела-10») в Донецке; и 1 танк (неустановленного типа) возле н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка).

Мини-БПЛА СММ обнаружил: 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) вблизи н. п. Белое (22 км к западу от Луганска)».

Также, «За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах 16 января мини-БПЛА СММ зафиксировал: 29 танков (одиннадцать Т-72 и восемнадцать Т-64) недалеко от Белого».

Кроме того, «16 января СММ зафиксировала 3 боевые бронированные машины (типа БМП) вблизи Софиевки; 3 бронетранспортера (МТ-ЛБ) в Донецке; и 1 БТР-80 и 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Луганске».