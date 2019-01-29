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Год свиньи настал: в сети показали свалку под носом у оккупантов на Донбассе
29.01.2019 10:12
В сети появилось фото очередного доказательства того, как оккупанты потихоньку уничтожают Донбасс. Возле школы и детского сада в Донецке образовалась "новенькая" свалка.
Об этом сообщается в сообществе "Быль Былева" в Twitter, передает apostrophe.ua.
Соответствующий снимок был публикован одним из жителей в группе "Подслушано Донецк" в социальной сети ВКонтакте.
"Жесть, как есть! Центр города, очередная свалка между 14 школой и 134 детским садом 27.01.2019 г.", - говорится в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, фото, свалка, соцсети, мусорные контейнеры
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