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Год свиньи настал: в сети показали свалку под носом у оккупантов на Донбассе

29.01.2019 10:12
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Год свиньи настал: в сети показали свалку под носом у оккупантов на Донбассе

В сети появилось фото очередного доказательства того, как оккупанты потихоньку уничтожают Донбасс. Возле школы и детского сада в Донецке образовалась "новенькая" свалка.

Об этом сообщается в сообществе "Быль Былева" в Twitter, передает apostrophe.ua.

Соответствующий снимок был публикован одним из жителей в группе "Подслушано Донецк" в социальной сети ВКонтакте.

"Жесть, как есть! Центр города, очередная свалка между 14 школой и 134 детским садом 27.01.2019 г.", - говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, мусор, фото, свалка, соцсети, мусорные контейнеры
 
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