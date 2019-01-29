Год свиньи настал: в сети показали свалку под носом у оккупантов на Донбассе

29.01.2019 10:12

В сети появилось фото очередного доказательства того, как оккупанты потихоньку уничтожают Донбасс. Возле школы и детского сада в Донецке образовалась "новенькая" свалка.

Об этом сообщается в сообществе "Быль Былева" в Twitter, передает apostrophe.ua.

Соответствующий снимок был публикован одним из жителей в группе "Подслушано Донецк" в социальной сети ВКонтакте.

"Жесть, как есть! Центр города, очередная свалка между 14 школой и 134 детским садом 27.01.2019 г.", - говорится в сообщении.