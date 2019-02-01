Ликвидирован боевик «ДНР» 1999 года рождения из Иловайска

01.02.2019 09:58

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» из Иловайска Бесклетко Роман Владимирович.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 13 января 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» Бесклетко (Бесклетка) Роман Владимирович.

О Бесплетко известно, что он родился в Иловайске 23 июня 1999 года.