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Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР
09.02.2019 17:21
В сети появились фото боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Виктора Петрова, который умер вследствие болезни.
Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer у Twitter, передает apostrophe.ua.
"Петров Виктор Анатольевич (Макеевка, 13/06/73) умер от болезни ~24/02/18", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Петров был фигурантом "Миротворца".
Теги: Донбасс, болезнь, ликвидация, боевик, умерший, ДНР, соцсети, НВФ
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