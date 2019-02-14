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Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области самые большие очереди на Бахмутском направлениях. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам людей, на Бахмутском направлении в 09:45 было около 155 автомобилей и 600 человек пешей очереди:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45, 155 автомобилей, 69 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди»
На Марьинском направлении на блокпосту Каргил с утра автомобильная очередь в два ряда и около 350 человек пешей очереди:
«Каргил на выезд льгота до моста обычная до середины моста»
«Каргил обычная 120, льгота 80 на 8−00. Запустили 60 машин в т. ч. в реверс»
«9.10 каргил. пешей 300−350 человек. Машин в два ряда до моста»
При этом на Мариупольском направлении в Еленовке сегодня увеличился поток машин, а на Перлыне большая пешеходная очередь:
«Еленовка на Украину ~100 льгота, ~170 основной»
«Еленовка в Донецк 30 машин и 15 льготы, из Донецка — 130 машин, 50 льготы и 12 автобусов. На Перлыне, говорят, пеших много»
«11:25 Еленовка в сторону Мариуполя 100 машин обычная, 30 льгота»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, пункт пропуска, КПВВ, ОРДЛО, ОРДО
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- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»08:00
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