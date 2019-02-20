- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети17:21
- Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой16:59
- В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»16:38
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО11:02
В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
Масштабный проект убитого в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко постиг крупный позор. Стало известно, что организованное под покровительством Захарченко предприятие "Теплицы Донбасса" полностью заброшено и простаивает, а работа остановлена.
Опубликовавший информацию блогер сообщил, что на предприятии не выплачивается зарплата, как и на других объектах на Донбассе, передает dialog.ua.
Пользователь также показал снимки одной из теплиц, которые стоят заброшенными, без света и коммуникаций. Фото произвели на социальные сети сильное впечатление полнейшим опустошением и деградацией. Люди начали обсуждать произошедшее: жители Донбасса считают, что аналогичная ситуация происходит не только на детище Захарченко, но и на крупных производственных гигантах, которые простаивают без работы и нагрузки.
Теги: Донбасс, убийство, зарплата, предприятие, теплица, ДНР, Захарченко, соцсети
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске
- Захар Прилепин и его «батальон»
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети17:21
- Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой16:59
- В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»16:38
- Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ15:59
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети17:21
- Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой16:59
- В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»16:38
- Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное16:20
- Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ15:59
- Путин рассказал, когда пустит поезда в аннексированный Крым15:37
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- Популярные тренды фотообоев14:48
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой