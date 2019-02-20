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В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети

20.02.2019 17:21
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В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети

Масштабный проект убитого в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко постиг крупный позор. Стало известно, что организованное под покровительством Захарченко предприятие "Теплицы Донбасса" полностью заброшено и простаивает, а работа остановлена.

Опубликовавший информацию блогер сообщил, что на предприятии не выплачивается зарплата, как и на других объектах на Донбассе, передает dialog.ua.

Пользователь также показал снимки одной из теплиц, которые стоят заброшенными, без света и коммуникаций. Фото произвели на социальные сети сильное впечатление полнейшим опустошением и деградацией. Люди начали обсуждать произошедшее: жители Донбасса считают, что аналогичная ситуация происходит не только на детище Захарченко, но и на крупных производственных гигантах, которые простаивают без работы и нагрузки.



Теги: Донбасс, убийство, зарплата, предприятие, теплица, ДНР, Захарченко, соцсети
 
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