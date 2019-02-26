Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Диггер»

26.02.2019 11:30

Российские наемники на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, 22 февраля 2019 года ликвидирован российский наемник с позывным «Диггер».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 22 февраля 2019 года, в Приазовье ликвидирован наемник из РФ Мазур Александр Александрович с позывным «Диггер».

О Мазуре известно, что он родился 19 августа 1978 года в Приозерске.