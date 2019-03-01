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Архив - Донецкая область

У членов НВФ «ДНР» появилось новое вооружение. ВИДЕО

01.03.2019 08:03
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У членов НВФ «ДНР» появилось новое вооружение. ВИДЕО

Подразделения НВФ «ДНР» получили на вооружение новую военную технику системы ПВО «Стрела 10».

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.

На своей странице в соцсети он опубликовал видео «Стрелы 10». Штефан пишет:

«Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают „дарить“ НВФ образцы вооружения и военной техники. На это раз „шахтеры“ с 1-го армейского корпуса получили аж целые батареи ПВО, вот это надо поучиться».

Автор иронизирует, что вооружение представители незаконных вооруженных формирований «взяли в шахтах» вместе с экипажами.
«Стрела 10 — одно из главных орудий противовоздушной обороны ДНР», — добавил он.



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ВСУ, ПВО, военная техника, ракетный комплекс, соцсети, НВФ
 
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