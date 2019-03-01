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У членов НВФ «ДНР» появилось новое вооружение. ВИДЕО
01.03.2019 08:03
Подразделения НВФ «ДНР» получили на вооружение новую военную технику системы ПВО «Стрела 10».
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.
На своей странице в соцсети он опубликовал видео «Стрелы 10». Штефан пишет:
«Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают „дарить“ НВФ образцы вооружения и военной техники. На это раз „шахтеры“ с 1-го армейского корпуса получили аж целые батареи ПВО, вот это надо поучиться».
Автор иронизирует, что вооружение представители незаконных вооруженных формирований «взяли в шахтах» вместе с экипажами.
«Стрела 10 — одно из главных орудий противовоздушной обороны ДНР», — добавил он.
Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ВСУ, ПВО, военная техника, ракетный комплекс, соцсети, НВФ
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