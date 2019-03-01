У членов НВФ «ДНР» появилось новое вооружение. ВИДЕО

01.03.2019 08:03

Подразделения НВФ «ДНР» получили на вооружение новую военную технику системы ПВО «Стрела 10».

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.

На своей странице в соцсети он опубликовал видео «Стрелы 10». Штефан пишет:

«Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают „дарить“ НВФ образцы вооружения и военной техники. На это раз „шахтеры“ с 1-го армейского корпуса получили аж целые батареи ПВО, вот это надо поучиться».

Автор иронизирует, что вооружение представители незаконных вооруженных формирований «взяли в шахтах» вместе с экипажами.

«Стрела 10 — одно из главных орудий противовоздушной обороны ДНР», — добавил он.