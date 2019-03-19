- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"
Обсуждения в Совете Безопасности ООН вопроса введения миссии миротворцев на захваченный Донбасс состоятся после президентских выборов в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры о введении миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс возобновятся после выборов, передает "Диалог.UA".
"Сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить восстановление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновлении переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса введения миссии миротворцев в соответствии со стандартами ООН", - констатировал глава государства.
По словам Порошенко, к текущему моменту большинство стран-членов ООН активно поддерживают соответствующую инициативу Киева. "Они готовы вводить миротворческую миссию как необходимый составной компонент пакета безопасности для имплементации "Минска"", - подчеркнул лидер Украины.
Теги: Донбасс, Путин, ООН, выборы президента, Порошенко, миротворцы, Минские договоренности
- Беларусь не против вмешаться в войну: Лукашенко договорился с Россией, и готовит миротворцев на Донбасс
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе
- В Украине озвучили прогноз, когда ждать серьезного обострения на Донбассе. ВИДЕО
- В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"
- Глава МИД Германии увидел в согласии Путина на размещение миротворцев на Донбассе "поразительный сигнал"
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО17:20
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО17:20
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана15:30
- У Путина объяснили, какой президент Украины «лучше для России»15:18
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз14:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"