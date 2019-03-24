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Архив - Донецкая область

Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО

24.03.2019 09:18
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Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО

В новом выпуске «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД затронули такие темы:

• Двойная игра. На что на самом деле рассчитывают кандидаты-аутсайдеры в президентской гонке.

• Действительно ли опасен возврат Донецка под контроль Украины для врачей, учителей и чиновников которые сейчас работают на «ДНР»?

• Что о выборах президента Украины рассказывают россиянам и жителям неподконтрольных территорий СМИ?



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, учитель, врачи, СМИ, выборы президента, ДНР, кандидаты
 
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