Ситуация на КПВВ ОРДО: в «Еленовке» и на «Станице Луганской» пусто, на «Каргиле» нет очередей

31.03.2019 15:07

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска на Донбассе, практически нет очередей.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении в 09:40 было около 50 человек пешей очереди и всего 15 авто:

«Горловка По состоянию на 09.40 на блок посту 15 автомобилей, 2 автобуса, до 50 человек пешей очереди»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил рано утром была небольшая очередь, однако уже сейчас на КПП свободный пропуск:

«Из Украины в Донецк на Марьинке сразу на проверку.

Все посты проехали за 50 мин. Машин и пеших мало»

«07 00 На Каргиле в сторону Донецка общей очереди 20 машин и 5 льготы»

«Сейчас на каргиле на украину: 5 машин, один автобус, 5 человек пешей»

«На всех постах в обе стороны пусто. Сразу на проверку, пеших тоже очень мало»

В Еленовке на Мариупольском направлении пусто обе стороны :

«Еленовка в обе стороны пусто, Новотроицкое в обе стороны пусто».

«Только приехала из Волновахи в Донецк, машин на Еленовке нет в обе стороны».

На КПП «Станица Луганская» сегодня в обе стороны нет очередей:

«Свободно в обе стороны».