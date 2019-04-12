Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ

12.04.2019 19:21

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проводят тренировки по скрытому выдвижению на передовые позиции.

Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности сообщается, что российское командование увеличило интенсивность учений артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей НВФ на Донбассе по скрытому перемещению на передовые позиции. В разведке уточнили, что речь также идет о запрещенном Минскими договоренностями вооружении.

Кроме того разведчики сообщают, что в процессе тренировок отдельное внимание уделяется повышению навыков личного состава, касающихся быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на их подготовку к ведению огня по определенным объектам.

Также стало известно, что члены вооруженных группировок отрабатывают комплексные задачи по маскировке и введению в заблуждение с использованием ложных позиций, оборудованных на передовой.