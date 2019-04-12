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Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ
Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проводят тренировки по скрытому выдвижению на передовые позиции.
Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В частности сообщается, что российское командование увеличило интенсивность учений артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей НВФ на Донбассе по скрытому перемещению на передовые позиции. В разведке уточнили, что речь также идет о запрещенном Минскими договоренностями вооружении.
Кроме того разведчики сообщают, что в процессе тренировок отдельное внимание уделяется повышению навыков личного состава, касающихся быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на их подготовку к ведению огня по определенным объектам.
Также стало известно, что члены вооруженных группировок отрабатывают комплексные задачи по маскировке и введению в заблуждение с использованием ложных позиций, оборудованных на передовой.
Теги: Донбасс, тренировка, разведка, маскировка, учения, ГРУ, Минобороны, Минские договоренности, НВФ
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