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Архив - Донецкая область

Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников

24.04.2019 10:15
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Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников

Согласно данным украинской разведки, из-за отравления грязной водой сразу несколько десятков пророссийских боевиков и подконтрольных России террористов на Донбассе оказались в больнице, передает replyua.net.

В частности, известно, что ЧП произошло в недалеко от оккупированного Луганска: там из строя вышла система водоснабжения. Также известно, что инфраструктуру нужно было давно ремонтировать, однако оккупанты игнорировали эту проблему. В конечном счете система очистки водоснабжения вышла из строя, а это привело к загрязнению воды сточными водами канализации.

Также известно, что, несмотря на ЧП, загрязненная вода и далее использовалась, что лишь увеличило количество случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в том числе представителей личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад оккупантов.

«С первых чисел апреля с диагнозом отравление были госпитализированы свыше двадцати российских военнослужащих, лечение других, обращавшихся с признаками отравления, проводилось амбулаторно», – рассказали в разведке. Тем временем, оккупанты приказали замалчивать данную информацию и скрывать ее от местных СМИ.



Теги: Донбасс, больница, ЛНР, боевики
 
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