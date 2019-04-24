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Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников
Согласно данным украинской разведки, из-за отравления грязной водой сразу несколько десятков пророссийских боевиков и подконтрольных России террористов на Донбассе оказались в больнице, передает replyua.net.
В частности, известно, что ЧП произошло в недалеко от оккупированного Луганска: там из строя вышла система водоснабжения. Также известно, что инфраструктуру нужно было давно ремонтировать, однако оккупанты игнорировали эту проблему. В конечном счете система очистки водоснабжения вышла из строя, а это привело к загрязнению воды сточными водами канализации.
Также известно, что, несмотря на ЧП, загрязненная вода и далее использовалась, что лишь увеличило количество случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в том числе представителей личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад оккупантов.
«С первых чисел апреля с диагнозом отравление были госпитализированы свыше двадцати российских военнослужащих, лечение других, обращавшихся с признаками отравления, проводилось амбулаторно», – рассказали в разведке. Тем временем, оккупанты приказали замалчивать данную информацию и скрывать ее от местных СМИ.
Теги: Донбасс, больница, ЛНР, боевики
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