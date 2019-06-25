В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину

25.06.2019 12:28

Во временно оккупированной Макеевке автомобиль «MAZDA» совершил наезд на женщину. Женщина погибла.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке, накануне, 23 июня 2019 года, в вечернее время, около 21:20, в Горнцком районе автомобиль «MAZDA» совершил наезд на женщину, которая скончалась от полученных травм. Известно, что погибшей женщине было 30 лет, она двигалась по проезжей части дороги в попутном с автомобилем направлении.