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Архив - Донецкая область

В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину

25.06.2019 12:28
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В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину

Во временно оккупированной Макеевке автомобиль «MAZDA» совершил наезд на женщину. Женщина погибла.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке, накануне, 23 июня 2019 года, в вечернее время, около 21:20, в Горнцком районе автомобиль «MAZDA» совершил наезд на женщину, которая скончалась от полученных травм. Известно, что погибшей женщине было 30 лет, она двигалась по проезжей части дороги в попутном с автомобилем направлении.



Теги: Донбасс, Макеевка, травмы, женщина, гибель, наезд, автомобиль
 
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