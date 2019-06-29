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На линии пересечения скопилось сотни машин. КПВВ «Новотроицкое» - в лидерах
29.06.2019 09:05
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 32,3 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7650 человек и 1020 транспортных средств;
«Марьинка» — 6995 человек и 1330 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6105 человек и 1165 транспортных средств;
«Гнутово» — 3145 человек и 820 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8385 человек
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/40;
«Марьинка» — 0/40;
«Новотроицкое» — 10/70;
«Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, машины, Новотроицкое, КПВВ, очереди
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