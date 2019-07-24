«Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк

24.07.2019 21:16

Генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан прокомментировал новость о переброске Россией группы снайперов в оккупированный Донецк, передает replyua.net.

По его мнению, именно сейчас оккупанты могут предпринять попытку ликвидации отдельных представителей миссии ОБСЕ, чтобы обвинить в этом украинскую сторону. Кроме этого он отметил, что так называемое «хлебное перемирие» не будет долгосрочным.

«Сейчас Путин пытается менять свою методику относительно Украины. Направление этих снайперских групп как раз и преследует цель, чтобы от точечных разведывательно-диверсионных актов перейти к использованию этого инструмента, чтобы мешать миссии ОБСЕ, чтобы мешать шаткому перемирию, которое сейчас наступило. Особенно – мешать разведению войск в тех пунктах, которые определены Минскими договоренностями», – заявил Богдан. Генерал подчеркнул, что сейчас возникла угроза для личного состава и для технических средств миссии ОБСЕ. «Возможно, будут провокационные попытки ликвидировать отдельных представителей ОБСЕ. Несомненно, таким образом, чтобы списать все это на украинскую сторону», – подчеркнул генерал. В то же время он добавил: «Я просто уверен в том, что как бы не хотела российская сторона использовать свои снайперские группы в провокациях против Украины и международного сообщества, они получат достойный отпор».