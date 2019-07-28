Ситуация на Донбассе: за сутки был ранен один украинский воин

28.07.2019 07:49

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 27 июля оккупанты нарушили запрет на использование любого оружия и обстреляли позиции наших воинов в районе Крымского.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрел произошел в районе оперативно-тактической группировки "Север".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского – из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.