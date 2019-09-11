Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана

11.09.2019 09:29

После того, как Россия и Украина провели взаимный обмен пленными, военная часть конфликта исчерпана, и заявление об этом прозвучит уже в ближайшие дни. Как передает replyua.net, об этом заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский Он считает, что после завершения военной части противостояния будет политическая часть.

Со слов эксперта, цели Путина являются очевидными – ему хочется восстановить отношения своей страны с Евросоюзом, а для этого нужно сдвинуть с места процесс разрешения конфликта в Украине. «Факт того, что это будет амнистия, достаточно очевидно, в этом никто не сомневается. Что будет предоставлен как минимум статус второго государственного русскому языку, это тоже, по-моему, достаточно бесспорная вещь», - отметил журналист. По его словам, российскому президенту для решения своих проблем совершенно не нужны особый статус Донбасса и полное выполнение Минских договоренностей.

«На Донбасс Путину вообще сильно плевать - будет ли он в составе Украины, не в составе, какая ему разница?! Ему важно одно - чтобы с него сняли европейские санкции, ну или как минимум, чтобы эти санкции максимально ослабил», - утверждает публицист.