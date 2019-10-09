Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое

09.10.2019 14:05

​Сегодня днем представители "Национального корпуса" смогли прорваться через блокпост на Донбассе и продолжить движение в сторону населенного пункта Золотое.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление лидера националистов Андрея Билецкого. Добровольцы направляются в Луганскую область, чтобы воспрепятствовать началу процесса разведения подразделений на Донбассе, передает Диалог.UA.

Информационные агентства сообщают, что ветеранов АТО и волонтеров пытались остановить в полдень на блокпосту в Кременном.

При этом между добровольцами и полицией возникли стычки. Журналисты сообщают, что полицейские были вынуждены открыть огонь в воздух, пытаясь заблокировать движение националистов. Однако около часа дня "Национальный корпус" все же смог прорваться и продолжил движение в Луганскую область.



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