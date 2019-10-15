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Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что вооруженные формирования "Л/ДНР" на временно оккупированном Донбассе вновь нарушили тишину, сорвав отведение сил и атаковав позиции ВСУ в районе Золотого-4.
За минувшие сутки, 14 октября, гибридная армия Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на территории временно оккупированного Донбасса, пишет Диалог.UA.
Удалось зафиксировать, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В частности, террористы "Л/ДНР" трижды атаковали ВСУ вблизи Новотроицкого, Водяного и Лебединского, дважды - неподалеку Новогнатовки, также возле Пищевика и Опытного. Также обстрелы дважды осуществлялись вблизи Новолуганского, пять раз неподалеку Луганского и еще в районе Золотого и Крымского. К сожалению, за минувшие сутки в результате обстрелов получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Более того, уже с начала этих суток, 15 октября, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" прогремела атака оккупантов РФ возле Золотого-4. Уточняется, что был зафиксирован обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Золотое, ООС
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