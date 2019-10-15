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Архив - Донецкая область

В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы

15.10.2019 17:18
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В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы

Водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«В Шахтерске 14 октября произошло столкновение легкового автомобиля Ford Mondeo с грузовым автомобилем КамАЗ-4310, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля».

Данное происшествия произошло на участке трассы Н-21 Старобельск-Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк.



Теги: Донбасс, авария, жертвы, Ford, КамАЗ, МЧС, трасса, гибель, ДТП, автомобиль, ДНР
 
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