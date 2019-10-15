В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы

15.10.2019 17:18

Водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«В Шахтерске 14 октября произошло столкновение легкового автомобиля Ford Mondeo с грузовым автомобилем КамАЗ-4310, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля».

Данное происшествия произошло на участке трассы Н-21 Старобельск-Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк.