Последние новости раздела
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы
15.10.2019 17:18
Водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.
В «ведомстве» отметили:
«В Шахтерске 14 октября произошло столкновение легкового автомобиля Ford Mondeo с грузовым автомобилем КамАЗ-4310, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля».
Данное происшествия произошло на участке трассы Н-21 Старобельск-Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк.
Теги: Донбасс, авария, жертвы, Ford, КамАЗ, МЧС, трасса, гибель, ДТП, автомобиль, ДНР
Читайте также:
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО
- В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП
- В России в ДТП погибли 6 жителей "ЛНР"
- ДТП возле гипермаркета: пострадавшего пассажира "вырезали" из "Лансера" (ФОТО)
- В страшном ДТП на Киевщине погибли пять человек
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»17:38
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд16:30
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:56
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома