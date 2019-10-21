Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ

21.10.2019 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ

В подразделениях НВФ на Донбассе серьезных масштабов достигла торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. При этом растет количество членов НВФ из числа «незаменимой гвардии», которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за снижения суммы денежных выплат из-за прекращения боевых действий. В ГУР МОУ добавили:

«Кроме того, с начала октября этого года из-за низких морально-психологических качеств лиц указанной категории подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы приобрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, торговля, боеприпасы, ДНР, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх