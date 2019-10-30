«По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ

30.10.2019 16:18

В одном из сообществ в соцсети опубликовано срочное сообщение от «военкора ДНР» Сергея Макаренко в котором тот сообщает, что «подразделения армии и МЧС ДНР подняты по тревоге».

Подобную информацию разместили и член НВФ с позывным «Вепрь». Он отметил:

«По всему фронту нездоровое движение. Техника и пехота перемещается. ВСУ активизировали разведку и ДРГ. Летают беспилотники».

В то же время, официальной информации об этом пока нет.

Источник: https://donpress.com