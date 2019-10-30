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«По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ
30.10.2019 16:18
В одном из сообществ в соцсети опубликовано срочное сообщение от «военкора ДНР» Сергея Макаренко в котором тот сообщает, что «подразделения армии и МЧС ДНР подняты по тревоге».
Подобную информацию разместили и член НВФ с позывным «Вепрь». Он отметил:
«По всему фронту нездоровое движение. Техника и пехота перемещается. ВСУ активизировали разведку и ДРГ. Летают беспилотники».
В то же время, официальной информации об этом пока нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДО, НВФ
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