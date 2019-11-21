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Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября
21 ноября все КПВВ на линии разграничения работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/55;
«Марьинка» -0/80;
«Новотроицкое» -20/30;
«Гнутово» -10/10.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
8-35 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 44 автобусов и микроавтобусов, до 630 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
5-30 на Еленовке очередь напротив магазина,льготы машин 15-18.Машины быстро прибывают
7-40 На Еленовке в сторону Украины машин 100
10-40 Еленовка на выезд около 100 машин, движения нет
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, Донбасс SOS, ситуация
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