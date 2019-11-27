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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября

27.11.2019 12:30
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Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября

Сегодня все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -15/60;
«Марьинка» -0/60;
«Новотроицкое» 20/50;
«Гнутово» -10/10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-15 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 160 автомобилей, 68 автобусов и микроавтобусов, до 530 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
6-00 перед шлагбаумом машин 120 и льготы 20
6-45 еленовка добавильсь еще машин 40 в хвосте. а после поворота на докучаевск до шлагбаума еще в 3 ряда машин 50.... на "регистрации" народу понолно...
8-10 еленовка. основная почти до поворота, льготы 15.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-25 Октябрь из Донецка - возле камышей
10-50 На Пищивеке, в сторону Донецка, машин нет.

#Станица Луганская
Нет информации



Теги: КПВВ, ООС, ситуация
 
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