Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября

27.11.2019 12:30

Сегодня все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -15/60;

«Марьинка» -0/60;

«Новотроицкое» 20/50;

«Гнутово» -10/10.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-15 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 160 автомобилей, 68 автобусов и микроавтобусов, до 530 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

6-00 перед шлагбаумом машин 120 и льготы 20

6-45 еленовка добавильсь еще машин 40 в хвосте. а после поворота на докучаевск до шлагбаума еще в 3 ряда машин 50.... на "регистрации" народу понолно...

8-10 еленовка. основная почти до поворота, льготы 15.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-25 Октябрь из Донецка - возле камышей

10-50 На Пищивеке, в сторону Донецка, машин нет.



#Станица Луганская

Нет информации