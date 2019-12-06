- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря11:30
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс09:30
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря
Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/85;
«Новотроицкое» 10/60;
«Гнутово» -20/50.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 145 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-40 Марьинка в Донецк. Обычная 30. Льгота перевозы 30.
10-40 Каргил в сторону Украины. Основная до моста. Льготки машин на 15 меньше
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10-20 Еленовка: из Донецка очередь за туалетом метров 150, в Донецк - машин 30-40
10-30 Еленовка На выезд 150 авто
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 Гнутово 100+
8-30 Давно такого не было,уже на нуле очередь +-50
9-30 Гнутово работает. Очереди нет в обе стороны. А на Октябре очередь со стороны Украины. Не пускает первый пост МГБ. Причина неизвестна.
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Ситуация на линии разграничения сегодня, 16 марта: У КПВВ «Майорское» - большая очередь
- Штатный режим и очереди: что сегодня происходит на донбасских КПВВ
- На КПВВ в Донецкой области задержали «депутата народного совета ДНР» (ВИДЕО)
- Хорошие новости с КПВВ "Марьинка"
- На КПВВ Донетчины почти 800 человек получили помощь спасателей
- «Люди мрут»: в ОРДО объяснили, как улучшить работу КПП «ДНР»
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс09:30
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске16:00
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
- Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)11:00
- Time впервые поместил на свою обложку украинского президента10:30
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс09:30
- Звезды поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)09:00
- Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону08:30
- Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины08:00
- Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине17:00
- Лукашенко снова "переобулся"16:30
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске16:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске
- Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря