- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря15:00
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря14:00
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
Сегодня, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 49,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 11840 человек и 1335 транспортных средств;
«Марьинка» – 9285 человек и 1365 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 10220 человек и 1665 транспортных средств;
«Гнутово» – 4850 человек и 1000 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 12915 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/60;
«Марьинка» – 0/90;
«Новотроицкое» – 30/55;
«Гнутово» – 20/20.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Боевики пытаются заблокировать работу пунктов пропуска по всей линии разграничения на Донбассе
- Как начался первый день лета на донбасских пунктах пропуска
- Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря
- На обустройство КПВВ "Марьинка" деньги из госбюджета не поступают
- Зона АТО: кого зупинили прикордонники
- Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
- На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека08:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря15:00
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло10:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- В России разбился новейший истребитель Су-5708:30
- В Новой Зеландии после извержения вулкана погибло 19 человек21:24
- Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте 20:12
- В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста 19:20
- В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений17:00
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
- Программа новогодних мероприятий в Донецке
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря
- Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди