Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря

24.12.2019 10:30

Сегодня, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 49,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11840 человек и 1335 транспортных средств;

«Марьинка» – 9285 человек и 1365 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 10220 человек и 1665 транспортных средств;

«Гнутово» – 4850 человек и 1000 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12915 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/60;

«Марьинка» – 0/90;

«Новотроицкое» – 30/55;

«Гнутово» – 20/20.