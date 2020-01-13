Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января

13.01.2020 10:00

Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по сравнению с предыдущими сутками, несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и почти 3,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» - 7780 человек и 930 транспортных средств;

«Марьинка» - 6435 человек и 1006 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6207 человек и 1169 транспортных средств;

«Гнутово» - 2639 человек и 630 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8758 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/40; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/10.