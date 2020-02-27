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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля

27.02.2020 11:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,3 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8505 человек и 970 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7210 человек и 1215 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6310 человек и 1125 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2485 человек и 585 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9810 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Татьяна: «8:37. Марьинка в Донецк. Около 25 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Дмитрий: «7:45. В Новотроицком в сторону Донецка дофига перевозов и обычной очереди машин 20, льготы 10».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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