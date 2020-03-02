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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
Сегодня, 2 марта, все КПВВ на линии разграничения работают по весенним графику, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 29,3 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7050 человек и 935 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5580 человек и 1100 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6010 человек и 1320 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1930 человек и 530 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8750 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 205 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/55;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Александр: «7:15. Зайцево на Горловка машин 50. Движение есть».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Алексей: «7:41. Еленовка – Новотроицк. 60 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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