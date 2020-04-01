В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса

01.04.2020 09:00

Группировка «ДНР» зафиксировала на подконтрольной ей территории Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, сообщают местные СМИ.

По словам «министра здравоохранения» Ольги Долгошапко, зараженная 19 марта прибыла из Москвы с мужем и маленьким сыном. 24 марта, она почувствовала недомогание, а 29 марта обратилась на горячую линию Минздрава.

Утверждается, что пациентке вызвали скорую помощь, и она была госпитализирована в инфекционное отделение.

«У больной наблюдались симптомы: повышение температуры тела до 37,4 градуса, общее недомогание, кашель, першение в горле, потеря обоняния, рвота. На третий день наблюдения состояние зараженной стабильное, температура тела — нормальная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевшая получает необходимое лечение.

По данным «Минздрава ДНР», заболевшая общалась только с членами семьи, все они госпитализированы. Также устанавливаются все люди, с которыми могла контактировать семья, для изоляции и проведения тестирования.

Город, в котором живет пациентка, и место госпитализации в «Минздраве» не указали.