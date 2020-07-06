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В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу
В ОРДО 5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в «Минздраве ДНР».
Всего по состоянию на 10:00 5 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ОРДО -1242:
на лечении — 619 пациентов,
выписаны — 547 человек,
летальных случаев — 76.
Всего под наблюдением 8 070 человек: в условиях стационарных отделений находится 210 человек, 7 860 человека- находятся на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 — 493 человека.
Медики ОРЛО зарегистрировали 532 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава республики".
«Всего по состоянию на 09:00 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 532», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 461 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек.
Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
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