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Архив - Донецкая область

Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек

04.08.2020 08:00
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Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированные территории Украины и на подконтрольную украинскому правительству территорию проследовало около 300 человек и 25 транспортных средств. Такие данные сообщили в Госпогранслужбе Украины по состоянию на 16.00 понедельника, передает Цензор.НЕТ.
Согласно обнародованной информации, КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7.00 до 20.00. К 16.00 понедельника через него на временно оккупированные территории Украины последовало почти 185 человек и 8 транспортных средств, а в направлении контролируемой правительством территории Украины прибыло 115 человек и 17 транспортных средств.
"Представители российско-оккупационных войск с утра пропускали граждан медленно, а во второй половине дня начали пропускать быстрее", - информируют в украинском погранведомстве.



Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ, ОРДО
 
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