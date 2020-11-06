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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября

06.11.2020 13:00
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Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября

Сегодня, 6 ноября 2020 года, боевики "ДНР" на один день открыли КПВВ "Еленовка". Пропуск граждан осуществляется с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.
По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 10.00, линию разграничения через гуманитарный коридор Еленовка - Новотроицкое пересекли 24 человека и 6 транспортных средств.



Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
 
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