Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября

06.11.2020 13:00

Сегодня, 6 ноября 2020 года, боевики "ДНР" на один день открыли КПВВ "Еленовка". Пропуск граждан осуществляется с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 10.00, линию разграничения через гуманитарный коридор Еленовка - Новотроицкое пересекли 24 человека и 6 транспортных средств.