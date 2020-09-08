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Архив - Донецкая область

Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках

08.09.2020 13:00
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Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сообщают о новом виде мошенничества с перевозками в ОРДО. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает DonPress.com.
По их словам, в сети действует группа "перевозчиков", которые предлагают выезд из ОРДО по высокой цене — 20 тыс. руб.
За эти деньги они обешают не только привезти людей, но и якобы удалить их имена из базы, в которую включены все, кто выезжал через гуманитарные коридоры на КПП "Еленовка" и подписал согласие не возвращаться в ОРДО до окончания пандемии.
"На этом "бусе" ехали люди, поверившие, что за 20000 руб. их уберут из базы, и они смогут вернуться домой после подписания бумаги о невозврате. Не верьте в подобные сказки. Будьте внимательны, относитесь критически к любым подобным предложениям от мелких, никому не известных перевозчиков", — пишут дончане.



Теги: Еленовка, мошенники, КПВВ, ОРДО
 
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