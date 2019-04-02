Последние новости раздела
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского12:48
- Огромные потери "Л/ДНР" за март попали в Сеть: более сотни боевиков пополнили "бригаду 200-х и 300-х"12:33
- Армия РФ не досчиталась 8 боевиков, получив сокрушительный ответ ВСУ на десятки преступных обстрелов11:53
- Не до смеха! Мариупольцы поверили в акул и плоскую Землю. ВИДЕО11:29
- Становится жарко! На Донбассе увеличилось количество обстрелов10:09
Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»
02.04.2019 16:52
В ОРДО вблизи установленного возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» установили так называемый «Орден Иуды», созданный для президента Украины Петра Порошенко. Как стало известно, он будет экспонироваться там на постоянной основе здесь, пишет ДонПресс.
Его установили на временный фундамент возле дороги, ведущей из неподконтрольного Донецка на подконтрольную Украине территорию. В будущем для «награды» возведут специальный постамент.
Теги: Донбасс, орден, Еленовка, Порошенко, КПВВ, НВФ
Читайте также:
- Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею
- Порошенко "заочно" наградил орденами Сенцова и Кольченко
- «Власти ДНР» возят «Орден Иуды» по разным районам Донецка
- В «ДНР» придумали, как «вручить» Петру Порошенко «орден»
- В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Как голосовали в прифронтовом Счастье14:13
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского12:48
- Огромные потери "Л/ДНР" за март попали в Сеть: более сотни боевиков пополнили "бригаду 200-х и 300-х"12:33
- Армия РФ не досчиталась 8 боевиков, получив сокрушительный ответ ВСУ на десятки преступных обстрелов11:53
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации15:34
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- В Днепре водитель скончался в кабине фуры15:02
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому14:29
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака