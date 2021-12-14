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Архив - Донецкая область

307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря

14.12.2021 15:00
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307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря

Более 300 граждан пересекли линию разграничения в Донбассе через гумкоридор в Еленовке в понедельник, 13 декабря. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРДО проследовал 161 человек на 39 транспортных средствах, в обратном направлении – 146 граждан на 38 единицах транспорта.
В "МЧС" также отметили, что 44 пассажира обращались за помощью.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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