11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек

12.01.2021 13:00

Сто пять человек пересекли 11 января линию разграничения между "ДНР" и Украиной через гуманитарный коридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 14 транспортных средств, 65 человек. На территорию Украины выпущено 10 транспортных средств, 40 человек", – отметили в "министерстве".