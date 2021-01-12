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11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек
12.01.2021 13:00
Сто пять человек пересекли 11 января линию разграничения между "ДНР" и Украиной через гуманитарный коридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 14 транспортных средств, 65 человек. На территорию Украины выпущено 10 транспортных средств, 40 человек", – отметили в "министерстве".
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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