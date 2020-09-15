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График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября
15.09.2020 14:00
На этой неделе на Донетчине и Луганщине будут работать передвижные мобильные пункты Ощадбанка. Об этом сообщает «Донбасс СОС».
График работы передвижного мобильного подразделения банка в Донецкой области:
15 сентября, с 09:30 до 15:00 — с.Зайцево (Жованка), ул. Поперечная (Мануильского), 68.;
17 сентября — с 09:30 до 15:00 — г.Мирноград, ул. Горная, 25.;
18 сентября — с 09:30 до 15:00 — г.Авдеевка, ул. Соборная, 28.
Луганская область:
15 сентября, с 09:00 до 15:00 — с.Трехизбенка, Новоайдарский район;
16 сентября, с 09:00 до 15:00 — с.Светличное, Попаснянский район;
17 сентября, с 09:00 до 15:00 — пгт.Нижнее, Попаснянский район;
18 сентября, с 09:00 до 15:00 — г.Золотое, Попаснянский район.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, мобильный офис
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