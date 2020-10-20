19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек

20.10.2020 12:00

Сто тридцать семь человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» 19 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 79 человек. На территорию Украины выпущено 16 транспортных средств, 58 человек», — сказано в сообщении.