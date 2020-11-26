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Архив - Донецкая область

"ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября

26.11.2020 16:00
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"ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября

Пропуск граждан через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» под Донецком вновь откроется в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе".
Линию разграничения можно будет пересечь с 09.00 до 16.30.
По-прежнему для въезда в "республику" требуется разрешение от оперативного штаба, для выезда – украинская прописка.
Граждане, въезжающие в "ДНР", обязуются заполнить бланк-согласие на обследование на коронавирусную инфекцию в условиях стационара или сдать экспресс-тест прямо на пропускном пункте и в случае отрицательного исхода ограничиться самоизоляцией на дому.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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