Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек

16.03.2021 11:00

214 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 105 человек. На территорию Украины выпущено 22 транспортных средства, 109 человек", – говорится в сообщении.