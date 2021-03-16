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Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек
16.03.2021 11:00
214 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 105 человек. На территорию Украины выпущено 22 транспортных средства, 109 человек", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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