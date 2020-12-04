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Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря
04.12.2020 15:00
В пятницу 4 декабря вдоль линии разграничения на Донбассе работают на пропуск по одному КПВВ Луганщины и Донетчины. На остальных 5-ти КПВВ региона пропуск заблокирован из-за действий оккупантов. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.
По состоянию на 11:00 через КПВВ “Станица Луганская” прошли на временно оккупированную территорию 419 человек, а в противоположном направлении – 225 человек.
К этому же времени через КПВВ “Новотроицкое” в Донецкой области успели последовать на временно оккупированную территорию 419 человек, а на подконтрольную – 225.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
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