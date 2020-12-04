Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря

04.12.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря

В пятницу 4 декабря вдоль линии разграничения на Донбассе работают на пропуск по одному КПВВ Луганщины и Донетчины. На остальных 5-ти КПВВ региона пропуск заблокирован из-за действий оккупантов. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.
По состоянию на 11:00 через КПВВ “Станица Луганская” прошли на временно оккупированную территорию 419 человек, а в противоположном направлении – 225 человек.
К этому же времени через КПВВ “Новотроицкое” в Донецкой области успели последовать на временно оккупированную территорию 419 человек, а на подконтрольную – 225.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх