Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря

04.12.2020 15:00

В пятницу 4 декабря вдоль линии разграничения на Донбассе работают на пропуск по одному КПВВ Луганщины и Донетчины. На остальных 5-ти КПВВ региона пропуск заблокирован из-за действий оккупантов. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

По состоянию на 11:00 через КПВВ “Станица Луганская” прошли на временно оккупированную территорию 419 человек, а в противоположном направлении – 225 человек.

К этому же времени через КПВВ “Новотроицкое” в Донецкой области успели последовать на временно оккупированную территорию 419 человек, а на подконтрольную – 225.