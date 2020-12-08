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Архив - Донецкая область

105 граждан прошли через гумкоридор в Еленовке 7 декабря

08.12.2020 10:00
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105 граждан прошли через гумкоридор в Еленовке 7 декабря

Сто пять человек проследовало через гуманитарный коридор на КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» в понедельник, 7 декабря. Об этом сегодня сообщили в "МЧС Республики".
Пропускной пункт «Еленовка» работал на въезд и на выезд с 9:30 до 17:30. На территорию "ДНР" въехало 58 человек, покинули "республику" – 47. Кроме того, пропущено в обе стороны 31 транспортное средство.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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