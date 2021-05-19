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Резников анонсировал начало вакцинации жителей ОРДЛО на КПВВ
Вскоре в медицинских пунктах на КПВВ жители неподконтрольных территорий смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников, передает сайт novosti.dn.ua.
«На сегодняшний день практически завершена работа по организации вакцинации для всех, кто проживает на оккупированных территориях. И это будет сделано в Херсонской, Донецкой и Луганской областях для того, чтобы наши граждане получили доступ к вакцинации, как это делается для всех граждан Украины. Сегодня практически всё согласовано с Министерством здравоохранения Украины. Уже идет поставка на область вакцины», — рассказал Резников во время общения с журналистами на КПВВ «Станица Луганская»..
Вице-премьер-министр отметил, что сегодня в «Счастье» и «Новотроицком» созданы все условия и есть медицинские пункты надлежащего уровня прямо на КПВВ, где после поставок доз вакцины будут проводить вакцинирование всех желающих, кто проживает на временно неподконтрольных территориях Украины. На остальных КПВВ Донбасса, где нет надлежащих условий, люди смогут привиться в тех медицинских пунктах, которые предоставят местные органы власти.
Теги: вакцинация, КПВВ, ОРДЛО, COVID-19
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