Главная / Новости / Донецкая область / 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня
Последние новости раздела
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО14:00
- Мариуполь снова попал под удар стихии13:00
- На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный10:00
- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня
19.06.2021 15:00
Почти 400 человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 18 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию Донецкой Народной Республики запущено 41 транспортное средство, 166 человек. На территорию Украины выпущено 48 транспортных средств, 208 человек», – говорится в сообщении.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек
- Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова16:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО14:00
- Мариуполь снова попал под удар стихии13:00
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»11:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- «Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»13:00
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня10:00
- В Белом доме опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине09:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине16:00
- Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК15:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»
- Мариуполь снова попал под удар стихии
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова
- Кабмин опубликовал новые правила карантина
- Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)
- Шмыгаль заявил о продлении и ослаблении карантина