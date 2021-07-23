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ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия
23.07.2021 16:00
За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины.
Всего с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2705 военных, еще 10280 получили ранения.
Отмечается, что это данные по состоянию на 18 июля. Также в эту статистику не входят случаи подрыва на взрывных устройствах.
Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ
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