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Архив - Донецкая область

ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия

23.07.2021 16:00
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ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия

За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины.
Всего с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2705 военных, еще 10280 получили ранения.
Отмечается, что это данные по состоянию на 18 июля. Также в эту статистику не входят случаи подрыва на взрывных устройствах.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ
 
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