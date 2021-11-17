В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса

17.11.2021 08:00

На неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях объявлены сборы военнообязанных запаса. Призванным мужчинам предстоят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой готовности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса... Проведение собрания контролируется комиссией штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", - отмечается в сообщении.