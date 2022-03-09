Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта

09.03.2022 08:00

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда поездов завтра, 09.03.2022, в направлении Ужгорода, Львова и Киева. Об этом сообщается в публикации мэра Краматорска в Facebook.

Согласно информации, предварительно анонсируется следующий перечень маршрутов, если ситуация с безопасностью не потерпит значительных изменений:

- № 142/141 на Львов, 14 вагонов, отправление в 9:00;

- № 138/137 на Хмельницкий, 18 вагонов;

- № 46/45 на Ужгород 13 вагонов;

- на Львов 22 вагона.

"По всем поездам, где время отправления не указано, оно не известно, но точно понятно, что они будут в течение дня!" - добавил Гончаренко.