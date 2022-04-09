Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр

09.04.2022 12:00

Жителей Краматорска в субботу, 9 апреля, будут эвакуировать автобусами в Днепр. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы Краматорск-Днепр. 8:00, Автостанция и Самолет. Бесплатно", - написал он накануне.